Il giudice per le indagini preliminari di Grosseto ha derubricato l'accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, la mamma che ha dato alla luce un bambino sulla nave Silver Whisper il 17 maggio e poi arrestata per la morte del piccolo ascolta articolo

Il giudice per le indagini preliminari di Grosseto, Sergio Compagnucci, ha ridotto l'accusa da omicidio volontario ad abbandono di minore contro Chan Jheansel Pia Salahid, la donna filippina di 28 anni arrestata dopo la morte del figlio appena aver partorito a bordo della nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio scorso, al largo dell'Argentario. La donna era stata arrestata dopo essere stata accusata della morte del neonato. Il Gip ha confermato il suo arresto, ordinando che rimanga in custodia cautelare. Non è stato, invece, convalidato il fermo delle sue due colleghe e compagne di cabina, entrambe scarcerate e rimesse in libertà. Ancora da determinare le cause del decesso del bambino, chiamato Tyler dalla madre, che ha costantemente negato di aver intenzionalmente causato la sua morte.

La donna resta nel carcere a Sollicciano Per il Gip, quindi, il piccolo Tyler, appena due giorni di vita, non è stato ucciso ma è morto sulla nave da crociera nonostante la madre, inserviente a bordo, avesse cercato di farlo sopravvivere dopo il parto non previsto. Il bimbo era stato trovato cadavere in cabina. Come detto, il giudice ha convalidato il fermo per la donna disponendo che resti in carcere, a Sollicciano (Firenze), dove però non le deve più pesare l'accusa gravissima di omicidio volontario formulata dal sostituto Giovanni De Marco della procura grossetana.

Sul neonato non sono stati trovati segni di violenza L'ordinanza del giudice Compagnucci è arrivata nel giorno in cui sulla salma del piccolo Tyler è stata eseguita l'autopsia all'ospedale Misericordia di Grosseto. Il medico legale, professor Mario Gabrielli, incaricato dell'esame, ha 90 giorni di tempo per consegnare la relazione alla procura. Secondo quanto emerge, sul neonato non ci sono segni di violenza. Tra le ipotesi, sta emergendo che il neonato potrebbe essere deceduto per un'infezione dovuta al parto, avvenuto in condizioni critiche nella nave da crociera.

La madre: "Non volevo far morire il bambino" L'interrogatorio, durato oltre tre ore, con l'aiuto di un'interprete di lingua inglese, è stato drammatico ma ha chiarito molti degli aspetti della vicenda. "Non volevo far morire di fame il mio bambino. L'ho accudito, lavato e dato da mangiare", ha detto piangendo e confermando di non aver detto a nessuno di essere in stato interessante perché "altrimenti sarei stata licenziata. Non credevo di essere così avanti con la gravidanza", e quando si è imbarcata pensava "magari di poter partorire a Nizza", tappa finale della crociera. Oggi la nave è a Marsiglia. Al giudice ha detto che sarebbe stata sua intenzione, una volta tornata nelle Filippine, affidare il bimbo al padre naturale, con cui ha avuto una relazione che è già finita, perché lei da sola "non avrebbe potuto crescere quel bambino perché già impegnata a mantenere la sua famiglia originaria di sei persone".