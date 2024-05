Spari al Villaggio Prenestino a Roma, grave una donna anziana

Sparatoria questo pomeriggio al Villaggio Prenestino, alla periferia di Roma. Un'automobile si è avvicinata a un'altra autovettura e ha esploso uno o più colpi di pistola. All'interno del mezzo colpito c’erano due donne, una delle quali - un'anziana di 81 anni - è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. L'auto da cui è partito l'attacco è poi fuggita via. Indenne l'altra donna, una 54enne. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini.

Cosa sappiamo

La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. Stando alle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata colpita da uno o più proiettili vaganti nel fuoco incrociato tra due auto. La polizia ha finora individuato un solo foro di proiettile nel portabagagli della Smart in cui viaggiava la 65enne. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un unico sparo.