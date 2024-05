Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa

Lo stop al Redditometro arrivato dalla premier, Giorgia Meloni, il riconoscimento di Spagna, Norvegia e Irlanda allo Stato della Palestina che "spacca l'Europa". E poi, ancora, l'allarme sui conti dell'Fmi, il ritorno di Carlo Conti a Sanremo e, per lo sport, lo storico trionfo dell'Atalanta in Europa League. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei giornali, oggi in edicola