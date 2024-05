Roma, il re dei paparazzi Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu

Il fotografo della Dolcevita romana per antonomasia ha detto di essere malconcio dopo l'alterco col famoso attore francese in un locale in via Veneto, a Roma: "Mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia". Ha anche annunciato l'intenzione di rivolgersi alla giustizia: "Ora vado in ospedale e poi lo denuncio ai carabinieri" ascolta articolo

Rino Barillari, noto paparazzo, ha vissuto momenti di paura quando, intorno alle 14 di oggi - martedì 21 maggio - presso l'Harry's Bar in via Veneto, a Roma, ha sorpreso Gerard Depardieu a pranzo con una "ragazza bellissima" e altre quattro persone ai tavolini all'aperto del celebre locale romano, subendo successivamente un'aggressione. "Mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79", ha detto il noto fotografo Rino Barillari raccontando l'aggressione subita nel locale della storica via della Dolce Vita romana.

"Colpito da tre cazzotti in faccia" "Oggi c'è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi - ha detto il fotoreporter - Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n'è accorta e mi ha lanciato un po' di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre... Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo". Poi Barillari ha proseguito: "Quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo 'merd'. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso! Non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia". leggi anche Gerard Depardieu, nuova accusa di aggressione sessuale in Francia

"Vado in ospedale e poi lo denuncio" Il paparazzo per antonomasia ha detto di essere malconcio dopo l'alterco col famoso attore francese. "Mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolce Vita da capo", ha sottolineato, specificando la sua intenzione di rivolgersi alla giustizia dopo l'aggressione. "Adesso però so' affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so' rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Aho' 'a guera è guera'". leggi anche Fedez e Iovino si accordano: "Il personal trainer non sporgerà querela