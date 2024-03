Gerard Depardieu, nuova accusa di aggressione sessuale in Francia

L'attore denunciato da una decoratrice che ha lavorato sul set del film Les Volets Verts, nel 2021. La procura di Parigi avvia un'inchiesta

Non si placa il ciclone abbattutosi su Gérard Depardieu, oggetto nelle ultime ore di una nuova denuncia. Una decoratrice ha accusato l'attore francese di averla aggredita sessualmente nel 2021 sul set del film Les Volets Verts. La procura di Parigi ha dunque avviato una nuova inchiesta per molestie, la terza con le stesse accuse per la star del cinema francese.

Le altre inchieste Depardieu è stato già indagato nel dicembre 2020 per violenza sessuale e aggressioni sull'attrice Charlotte Arnould, e su un'ex assistente alla regia, che lo ha accusato nel 2014. È stata invece archiviata per sopraggiunti termini di prescrizione l'accusa sporta dall’attrice Héléne Darras nel 2023, per fatti risalenti però al 2007. leggi anche Gérard Depardieu, nuova denuncia per violenze sessuali

LA TESTIMONIANZA DI ANOUK GRINBERG Intanto Anouk Grinberg, una delle attrici che hanno deciso di uscire allo scoperto e raccontare delle violenze sessuali nel cinema francese, ha detto in un'intervista che tutti nell'ambiente sapevano che Depardieu era un molestatore e che anche i produttori che lo scritturavano ne erano consapevoli.

"TUTTI SANNO" La testimonianzia di Grinberg è importante anche perché era presente sul set di Les volets verts, lo stesso sui cui nel 2021 si sarebbero verificate le molestie denunciate dalla decoratrice. L'attrice ha puntato il dito contro il regista della pellicola, Jean Becker, accusandolo di aver ignorato il degenerare della situazione. "Quando i produttori assumono Depardieu per un film, sanno che stanno assumendo un aggressore", ha detto Grinberg, 60 anni, in un'intervista all'Afp, "Non un potenziale aggressore: un aggressore". leggi anche Gérard Depardieu, archiviata per prescrizione una delle denunce

"SE C'È UN PROBLEMA DICONO DI STARE ZITTI" Becker "sapeva perfettamente che due donne erano state gravemente aggredite. È per nascondere la loro codardia, la loro incapacità di proteggere le donne che (Jean Becker e i produttori del film) mi accusano (di mentire)", ha detto. Sul set c'era una professionista incaricata di evitare casi di molestie, spiega, ma "non me l'hanno mai presentata, non ha mai fornito sostegno alle donne che sono state aggredite".