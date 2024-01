Gérard Depardieu, archiviata per prescrizione una delle denunce

Cade una delle accuse di violenza contro Gérard Depardieu. La procura di Parigi ha infatti archiviato per prescrizione una delle denunce di aggressione sessuale contro l’attore. Si tratta di quella sporta dall’attrice Héléne Darras. L’annuncio è stato dato lunedì 22 ottobre dalla Corte parigina. I fatti risalirebbero al 2007 e Darras aveva denunciato Depardieu il 10 settembre del 2023 porgendo la sua testimonianza anche a Médiapart così come una dozzina di altre donne.

Incriminato per stupro

Depardieu è comunque incriminato per stupro e aggressione sessuale nel processo nato dalla denuncia di Charlotte Arnould, risalente al 2018. L’attrice accusa il collega di averla stuprata due volte. L’avvocata di Arnould, Carine Durrieu Diebolt, ha scritto al procuratore di Parigi chiedendogli di prendere attentamente in esame il reportage televisivo Complément d’enquete, all’interno del quale sono state mostrate le immagini e fatte ascoltare le frasi scioccanti che Depardieu rivolse a un’interprete durante un viaggio in Corea del Nord. In quel video l’attore rivolge un commento a sfondo sessuale anche su una bambina di dieci anni.