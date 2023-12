Gérard Depardieu, giornalista spagnola lo denuncia per abusi sessuali

La difesa della famiglia Depardieu

Intervistata dal canale di informazione CNews, l'attrice Julie Depardieu ha difeso il padre, denunciando una "caccia all'uomo senza precedenti", "disgustosa", contro un uomo "che ha libertà di parola" in un mondo in cui "nessuno osa più parlare". "Sono sorpresa dalla violenza del rifiuto di quest'uomo che è stato idolatrato per tutta la vita", ha detto, aggiungendo che suo padre ha lasciato la Francia e non passerà il Natale con la sua famiglia. Lo ha descritto come "estremamente modesto" e "molto rispettoso nei confronti dei suoi figli", ammettendo che poteva essere "sbarazzino" e "pesante" e che a volte, da bambina, si era "vergognata" della "sua libertà di parola". In un articolo pubblicato sul Journal du dimanche, la famiglia di Gerard Depardieu aveva già denunciato "una cabala", deplorando in particolare una "rabbia collettiva" contro l'attore.