Fidanzati morti in garage a Secondigliano, il padre si toglie la vita

Lo hanno trovato morto nello stesso garage in cui il figlio, Vincenzo Nocerino di 20 anni, e la fidanzata iraniana, Vida Shalavalad, avevano perso la vita. Anche lui, come loro, è morto asfissiato dal gas di scarico dell'auto.

L'incidente mortale nel box auto

I due ragazzi erano chiusi in auto, nel garage, con la saracinesca abbassata. Avevano lasciato acceso il motore della vettura per mantenere in funzione il riscaldamento dell'abitacolo, ma il monossido di carbonio aveva saturato il piccolo locale, uccidendoli. Era morta così a Napoli la giovane coppia: i loro corpi erano stati trovati dal padre di Vincenzo, preoccupato per il mancato rientro a casa del figlio e dal fatto che non rispondesse al cellulare. L'uomo si era recato nel garage di casa, al piano terra della palazzina, trovando il motore della Panda rossa ancora acceso, e l'aria del locale irrespirabile. L'uomo aveva subito chiamato i soccorsi, ma i sanitari avevano potuto solo constatare la morte dei due giovani.