Roma, liceali molestate da impiegato Ata: proteste al Ripetta

Inviava messaggi espliciti in chat ad alunne minorenni. La preside, stando a quanto riferito dagli studenti, non avrebbe preso nessun provvedimento, nonostante le denunce

Parlava con le studentesse in chat con un linguaggio esplicito e sessista. È quanto successo al liceo artistico Ripetta Pinturicchio di Roma: ad inviare i messaggi un “componente del personale Ata”.

Lo scrivono in una nota sui social i ragazzi del liceo, riunitisi oggi in protesta davanti all’Istituto per chiedere provvedimenti contro le molestie. "La scuola ci impedisce di vivere serenamente, ci causa solo ansia e problemi psicologici, non è più uno strumento emancipatorio –hanno detto studenti e studentesse –Ci difenderemo da sole".