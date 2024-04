Pescara, prof accusata di aver fatto sesso con alunna: cosa sappiamo

La ricostruzione della vicenda

Siamo nel periodo di fine 2022 quando la docente, 54 anni, avrebbe inviato alla giovane messaggi su WhatsApp piuttosto eloquenti con frasi come “quanto ti voglio bene, quanto ti sta bene la maglietta, sei bella, sei bona”, tutte presenti negli incartamenti del Tribunale di Pescara che ha accusato la donna di atti sessuali con minorenne. In procura, però, l’insegnante non ha voluto rispondere in merito con il suo avvocato che ha parlato di “un fatto grave contro di lei per il quale verrà presentata denuncia”, senza però fornire dettagli più precisi. Come segnalato da “Il Centro”, l’indagine è partita dai colloqui della 14enne con la psicologa della scuola che avrebbe dichiarato che “la professoressa mi piaceva tanto come persona, ma nel senso che la vedevo come punto di riferimento in amicizia, non era mia intenzione fare altro insomma”. Da qui la docente avrebbe iniziato a chiamarla “piccola, amore, tesoro”, tutti termini valutati dalla studentessa pescarese in tono ironico. “Pensavo fosse per ridere. E pure io glielo dicevo, anche perché è una bella donna”, avrebbe confessato la ragazza.

La confessione della ragazza

Nell’ambito del rapporto tra le due, secondo il racconto della giovane basato su un fraintendimento della professoressa, sarebbero spuntati anche reciproci scambi di regali durante alcune festività. E ci sarebbe stato anche un rapporto a casa della docente. Poi, il tutto si sarebbe “raffreddato” con contatti tra le due, come segnalato dal gip titolare dell’indagine, che “avvenivano in laboratorio o in bagno”. Liti e scenate di gelosia da parte della docente avrebbero quindi spinto la giovane a confidarsi con la psicologa, mentre la professoressa avrebbe deciso di cancellare alcune chat con la studentessa. Dopo quanto emerso, comunque, la legale dell’insegnante ha presentato il ricorso al Riesame.

