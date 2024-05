Palermo, tenta di molestare bambina: allo Zen 2 cercano di linciarlo

L'uomo, di circa 60 anni, è stato inseguito dalla folla ma si è rifugiato in un'abitazione. Solo l'intervento di polizia e carabinieri ha permesso che venisse condotto fuori per poi essere portato in commissariato

Momenti di tensione al quartiere Zen 2 di Palermo. Un uomo, di circa 60anni, avrebbe cercato di molestare una bambina di 5, scatenando così la rabbia dei residenti che lo hanno inseguito con mazze e spranghe per linciarlo. L’uomo, come segnala anche “Palermo Today”, sarebbe comunque riuscito a rifugiarsi in un appartamento. L’intervento delle forze dell'ordine, anche con poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, ha permesso all’uomo di essere scortato fuori da casa e portato in commissariato.