Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 maggio: la rassegna stampa

Nell'apertura domenicale dei giornali, i fatti che hanno contrassegnato la settimana politica ed economica: il confronto tra governo e magistratura sulla separazione delle carriere, con la partecipazione di Nordio al congresso dell'Anm; le nuove norme sul Superbonus e le tensioni nella maggioranza; l'inchiesta di Genova in cui è coinvolto il presidente della Regione Liguria Toti. Spazio anche alla guerra in Medioriente (e al prossimo attacco israeliano su Rafah) e all'avanzata russa in Ucraina