Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 maggio: la rassegna stampa

Lo scontro tra governo e magistrati e il caso Toti dominano le aperture dei giornali. Spazio anche agli scontri a Roma tra polizia e manifestanti durante il corteo che contestava gli Stati generali della natalità. Sulle prime pagine anche la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Sui quotidiani sportivi si guarda al calciomercato e agli incroci che permetterebbero a più italiane di essere in Europa l’anno prossimo