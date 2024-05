Poliziotto accoltellato a Lambrate, è sveglio e respira autonomamente

Migliorano le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore della Polizia di Milano accoltellato intorno alla mezzanotte tra l’8 e il 9 maggio nei pressi della stazione di Lambrate da un 37enne di origine marocchina, che è poi stato arrestato. Stando a quanto appreso da Ansa da fonti informate, è sveglio, gli hanno tolto il tubo per la respirazione, respira autonomamente e risponde correttamente alle poche domande che gli vengono fatte.

Cos’è successo



Il poliziotto 35enne è stato colpito tre volte con un coltello da cucina lungo oltre 20 centimetri che lo ha ferito gravemente a un rene e al duodeno, nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Intorno a mezzanotte, su richiesta della polizia ferroviaria, era intervenuto insieme ai colleghi per fermare un uomo che, in evidente stato di alterazione psichica, stava lanciando pietre contro i treni e le persone tra i binari della stazione di Milano Lambrate. Nel lancio di sassi è rimasta ferita una donna di 55 anni, colpita alla testa e trasportata in codice verde al Fatebenefratelli. L’uomo, Hasan Hamism, un marocchino di 37 anni, è stato inizialmente stordito dal taser usato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Poi è nata una colluttazione nel corso della quale l’aggressore ha estratto un coltello e colpito ripetutamente gli agenti, ferendo gravemente Di Martino e lievemente altri due colleghi della Polfer. Hamism è stato poi arrestato e portato presso il carcere di San Vittore.



Sottoposto a un lungo intervento al Niguarda



Le condizioni del vice ispettore delle Volanti di Milano sono apparse subito critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale meneghino Niguarda, dove è stato sottoposto a un lungo intervento durato circa 7 ore. Stando alle ultime informazioni, il suo stato pare in miglioramento.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24