Miami, Matteo Falcinelli rientrerà in Italia la prossima settimana

Tornerà in Italia la settimana prossima Matteo Falcinelli, il 25enne arrestato e malmenato dalla polizia lo scorso febbraio per aver "opposto resistenza" alle forze dell'ordine all'uscita di una discoteca. "Ieri mattina è stata concessa dal giudice a Matteo l'estensione dell'attuale permesso di viaggiare con possibilità per lui di rimanere in Italia fino al 30 Giugno 2024", ha annunciato la signora Vlasta, madre del ragazzo. "Stiamo aspettando l'emissione del documento ufficiale, sperando di ricevere prima della nostra partenza anche il file con tutte le registrazioni audio e video riguardanti il caso di Matteo", ha spiegato. "Pensiamo quindi di riuscire a rientrare in Italia verso la fine della settimana prossima". Intanto ieri è spuntato un nuovo video del ragazzo, visibilmente provato, che lo mostrava rivolgersi agli agenti dicendo: "Per favore non ho fatto nulla" e aggiungendo di essere "disposto a pagare anche una cauzione" per potere tornare in libertà.