Varese, 40enne sfregia l'ex compagna e accoltella il padre di lei

L'aggressione, avvenuta per strada, ha avuto luogo in via Menotti. Ad agire l'ex compagno della donna, subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il padre 71enne sarebbe in fin di vita

Brutale aggressione oggi a Varese. Una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello, mentre il padre di lei, 71enne, è stato accoltellato dopo esser intervenuto in difesa della figlia. Ad agire è stato l'ex compagno della donna, 40 anni, subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il fatto si è verificato poco prima delle 13 di oggi in via Ciro Menotti. L'aggressione è avvenuta per strada sotto gli occhi terrorizzati della madre e della moglie delle due vittime. Dai primi accertamenti, risulta che l'aggressore avesse un divieto d'avvicinamento alla donna.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di Varese, oltre ai mezzi del 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 71enne risulta in fin di vita e sia lui sia la figlia sono stati trasportati presso l'ospedale Circolo di Varese in codice rosso. La 37enne è stata ferita al volto così come il padre, che è stato colpito anche ad una mano. A destare maggiori preoccupazioni, come detto, è l'uomo, soccorso in arresto cardiocircolatorio.