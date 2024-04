Franco Di Mare e la malattia, vertici Rai: "Non sapevamo"

Il giornalista ha rivelato di aver contratto un tumore molto grave anche a causa dell'esposizione all'uranio impoverito durante il suo lavoro in zone di guerra. Per questo aveva chiesto al servizio pubblico "lo stato di servizio, che è un mio diritto" e l’elenco dei posti in cui era stato, così da "provare a chiedere alle associazioni di categoria che cosa si potrebbe fare". Ma ha detto di non aver mai ricevuto risposta: "Ripugnante"

I vertici Rai rispondono a Franco Di Mare ed esprimono "tutta la propria vicinanza umana". Lo storico giornalista del servizio pubblico ed ex direttore di Rai3, domenica 28 aprile ha rivelato al pubblico di non aver ricevuto il trattamento che si aspettava dalla Rai dopo aver fatto presente di aver contratto “un mesotelioma, un tumore molto cattivo” anche a causa del suo lavoro in zone pericolose che lo hanno esposto all'amianto. Come l'ex Jugoslavia, dove è stato inviato di guerra. “Chiedevo alla Rai lo stato di servizio, che è un mio diritto. Chiedevo alla Rai: ‘Per favore mi fate l’elenco dei posti in cui sono stato? Perché così posso provare a chiedere alle associazioni di categoria che cosa si potrebbe fare”, ha detto Di Mare ospite da Fazio a Che tempo che fa. “Spariti tutti. È ripugnante”, ha aggiunto. Oggi l’Ad Rai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi spiegano di essere venuti solo ora a conoscenza della vicenda. E “assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista di ricostruire quanto da lui richiesto”, si legge in una nota.