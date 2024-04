Processo Regeni, legale: "Oggi udienza dura e dolorosa"

"Verrà rappresentato e raccontato minuziosamente tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio", anticipa l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia del ricercatore italiano ucciso nel 2016 in Egitto. Oggi, in aula, verranno ascoltati un medico legale e un tossicologo. Nel processo, che si celebra di fronte alla corte d'Assise di Roma, sono imputati quattro 007 egiziani

"Quella di oggi sarà un'udienza particolarmente dura e dolorosa, perché verrà rappresentato e raccontato minuziosamente tutto il male del mondo che si è abbattuto su Giulio. Abbiamo chiesto che una parte si svolga a porte chiuse, e così sarà. Perché non vogliamo che chi ha voluto bene a Giulio, i suoi amici e familiari, lo ricordi così come sarà fatto vedere. Chiediamo a tutti voi che nessuno divulghi quelle immagini, perché sarebbe un oltraggio a tutti quelli che gli hanno voluto bene e alla dignità di Giulio". A dirlo è l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, al sit-in che si è svolto piazzale Clodio pochi minuti prima dell'udienza del processo sull'omicidio del ricercatore, avvenuto nel 2016 in Egitto. Oggi, in aula, verranno ascoltati un medico legale e un tossicologo. Nel processo, che si celebra di fronte alla corte d'Assise di Roma, sono imputati quattro 007 egiziani.