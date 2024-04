Corteo a Torino, scontri tra studenti pro Palestina e agenti: feriti

I manifestanti stavano cercando di raggiungere il castello del Valentino dove è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con l'annunciata presenza di numerosi ministri. Le tensioni si sono accese. Gli attivisti hanno cercato di forzare per una decina di minuti il cordone di polizia schierato, ma sono stati respinti con gli scudi

Tensione a Torino nella mattinata del 23 aprile durante il corteo contro il convegno dei ministri da parte dei collettivi universitari. I manifestanti stavano cercando di raggiungere il castello del Valentino, dove era in corso la conferenza "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione" degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli con la presenza di numerosi ministri. Le tensioni si sono accese. Gli attivisti hanno cercato di forzare per una decina di minuti il cordone di polizia schierato, ma sono stati respinti con gli scudi. Il corteo è poi proseguito sulle vie del centro al grido di "Tout le monde deteste la police" "fuori la polizia dal corteo".

"Fuori i sionisti dall'università"

Gli studenti universitari attivisti dei centri sociali e del collettivo Cambiare Rotta sono partiti da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche di Torino per raggiungere il castello del Valentino, sede della facoltà di Architettura. In testa al corteo lo striscione con la scritta "Fuori i sionisti dall'università: Bernini, Tajani, Lollobrigida non vi vogliamo".