Bari, rettore si aumenta stipendio del 128%

Il consiglio di amministrazione dell'Università Aldo Moro di Bari ha concesso il via libera all'aumento dell'indennità del rettore, Stefano Bronzini, del 128%, passando dagli attuali 71.856 euro a 160mila euro annuali. Dopo l'avvallo del cda universitario, è stata presentata la richiesta al Mef. Secondo quanto anticipato da Corriere del Mezzogiorno e confermato da Uniba, l'aumento dello stipendio non è né automatico né ancora effettivo. Spetta infatti al ministero approvarlo una volta esaminata la relativa documentazione. L'aumento dello stipendio, evidenzia l'università, è stato approvato in base a "un decreto del governo che consente agli atenei di effettuare azioni di questo tipo dal momento che le regole di ingaggio dei rettori sono cambiate".