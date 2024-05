Maltempo in Veneto, tornado tra Padova e Vicenza. VIDEO

In buona parte del territorio regionale, tra l'altro, le perturbazioni hanno causato danni a case e terreni agricoli. Si tratta di uno dei diversi eventi estremi, ben 23 in 48 ore, che sono stati registrati di recente nel nostro Paese, come conferma anche Coldiretti

Coldiretti, 23 eventi estremi in 48 ore: danni a vigne e campi

Il tornado che ha colpito il Veneto è stato solo uno dei diversi fenomeni che nelle ultime 48 ore si sono abbattuti sull’Italia. In particolare sono stati registrati 23 eventi estremi tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento, con danni a vigneti, frutteti e campi di ortaggi. Lo ha segnalato la Coldiretti, che ha effettuato unmonitoraggio della situazione nelle campagne, dopo che la Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo gialla in ben dieci regioni. La grandine, ad esempio, si è abbattuta sulla zona di Oristano, in Sardegna, ma ha colpito anche in Val d’Aosta. Maltempo si è registrato poi in Puglia, dove i chicchi di ghiaccio hanno colpito campi e frutteti, aggravando anche la situazione dei foraggi per l’alimentazione degli animali. Sul fronte opposto resta grave la situazione in Sicilia per la siccità.. Ad essere in difficoltà sono tutti i comparti, ma a soffrire di più sono gli allevamenti, con i foraggi praticamente bruciati dalla mancanza d’acqua, e i cereali, a partire dal grano.