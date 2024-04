Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 aprile: la rassegna stampa

Le guerre al centro con il G7 in corso a Capri dove sono statai fatti dei passi avanti su sanzioni e aiuti a Kiev. Virale la foto vincitrice del World Press Photo 2024: nella "Pietà di Gaza" una donna stringe il corpo senza vita di una bambina. Ancora polemiche sul diritto all'aborto che divide la destra. Infine il calcio, con la Roma che ha battuto il Milan in Europa League. Vittoriose anche Atalanta in Euroleague e Fiorentina in Conference