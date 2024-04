Filippo Mosca, processo d'appello in Romania: oggi la sentenza

La sentenza d'Appello relativa al caso di Filippo Mosca, il 29enne italiano detenuto nel carcere di Porta Alba in Romania con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti dovrebbe arrivare oggi. I giudici comunicheranno la loro decisione senza entrare in udienza secondo quanto confermato dalla madre del ragazzo al sito Fanpage.it. In primo grado Mosca è stato condannato dalle autorità romene a 8 anni di reclusione. Nonostante la denuncia dei familiari e dei legali per le condizioni disumane all'interno delle celle, a marzo, i magistrati rumeni avevano respinto la richiesta di domiciliari. Negli ultimi giorni, la fidanzata 26enne di Mosca, Claudia Crimi, è stata in Romania per stare al suo fianco prima della comunicazione.