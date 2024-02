Romania, detenzione Filippo Mosca parla la fidanzata

"Le prime visite in carcere sono state uno shock. La prima volta che l'ho visto entrare in sala colloqui mi sono sentita morire”. Sono le parole di Claudia Crimi, 26 anni, fidanzata di Filippo Mosca riportate da La Repubblica. I due erano partiti per una vacanza in Romania finita con l’arresto del 29enne con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. A incastrarlo una serie di messaggi tradotti male dall'italiano. Ora Claudia, che ha potuto fare ritorno a casa, torna regolarmente in Romania per far sentire a Filippo la sua vicinanza.

"Non può finire così"

"Mi sembra tutto così assurdo – ha raccontato Crimi – Non può finire così, la verità deve venire a galla. Ogni volta che ci penso mi sembra tutto irreale". La giovane ripercorre gli ultimi istanti prima dell’arresto. "Quella sera stavamo andando a prendere la chiave per salire in stanza con Filippo e un poliziotto mi ha afferrata per il braccio. Ha iniziato a urlarmi contro, io ero paralizzata. Filippo mi chiedeva se stessi bene, poi si è rivolto a una ragazza che ci aveva coinvolti in quella situazione". Le sue parole sono state registrate senza autorizzazione e tradotte "in modo fantasioso". Parole che sono diventate le prove contro di lui.