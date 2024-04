Strage Erba, oggi la seconda udienza sulla revisione del processo

Seconda udienza nel processo di revisione per la strage di Erba: i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi provano a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistono "nuove prove" in grado di demolire la condanna all'ergastolo della coppia per l’omicidio di Raffaella Castagna e il figlio Youssef, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini dell’11 dicembre 2006.

Gli elementi su cui punta la difesa per ribaltare la condanna

La scorsa udienza si era tenuta il 1° marzo. Il procuratore generale Guido Rispoli e l’Avvocato dello Stato Domenico Chiaro avevano chiesto ai giudici di dichiarare "inammissibili" le richieste di revisione della difesa e del pm di Milano Cuno Tarfusser. Gli elementi su cui si punta per ribaltare la condanna all’ergastolo sono diversi. Si mettono in discussione i tre pilastri dell’accusa: le confessioni degli imputati, il ricordo dell’unico testimone oculare - Mario Frigerio, marito di Cherubini e unico sopravvissuto al massacro (poi morto nel 2014) - e la prova scientifica, la traccia di sangue appartenente a Valeria Cherubini ritrovata nell'auto di Romano. Saranno quattro gli avvocati che affronteranno questi temi, due in rappresentanza di Bazzi e due per Romano: Fabio Schembri, Nico D’Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux. È però improbabile che già oggi si arrivi a una decisione. I legali vorrebbero anche sentire un cittadino tunisino in relazione alla pista che ipotizza che il massacro sia accaduto nell'ambito di un regolamento di conti nello spaccio di droga.

Le confessioni di Bazzi e Romano

Secondo il team della difesa le confessioni sarebbero "false", infarcite di "errori" e "discrepanze". Le versioni fornite dai coniugi, che avevano confessato quando erano già in carcere ma poi avevano entrambi ritrattato, sarebbero diverse l'una dall'altra e dunque non sovrapponibili.