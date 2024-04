Omicidio Willy Monteiro, Mario Pincarelli si sposa in carcere

Mario Pincarelli, condannato a 21 anni di carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si sposa. Le nozze si terranno oggi nel carcere di Civitavecchia, dove Pincarelli si unirà in matrimonio a Laura Roffo, 28enne commessa originaria di Bracciano, che sulle nozze precisa: "È una questione mia e di Mario". La loro storia d’amore inizia quando Laura vede Pincarelli in televisione durante le udienze del processo e gli scrive mentre si trova in carcere. "Non cerco notorietà, sono innamorata. Credo nell’innocenza di Mario e lo aspetterò", fa sapere lei.

Matrimonio con rito civile

I due si sposeranno con rito civile. Pochi invitati, non sono ammesse le fotografie, anche se è probabile che ci sarà qualche eccezione. Con il matrimonio i due potranno incontrarsi nei colloqui in carcere una volta alla settimana. Lui potrà godere di permessi premio e della semilibertà non prima di una decina d’anni. Pincarelli è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 21 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Per i giudici è stato lui, insieme ai fratelli Bianchi e a Francesco Belleggia, ad aver ucciso il ragazzo, pestandolo mentre si trovava a terra inerme. Pincarelli ha ammesso di aver colpito il 21enne con "uno schiaffo", ma ha sempre negato di averlo ucciso. Una versione la sua, che non ha mai convinto i giudici e che non collima con le testimonianze delle decine di persone presenti sulla scena. Che hanno sempre riportato come sia lui sia gli altri imputati, si siano accaniti sul corpo di Willy Monteiro, anche quando era già a terra.