Omicidio Willy, Pg Cassazione: "Nuovo processo per i fratelli Bianchi"

Il sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio ha chiesto un processo di appello bis per gli imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020

Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre del 2020. Il Pg ha sollecitato l'annullamento della prima sentenza di appello che ha riconosciuto le attenuanti generiche. Gli imputati "erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy", ha detto il sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio.

Caso Willy Monteiro, dall'omicidio al processo Il 6 settembre 2020 il ventunenne Willy Montero venne ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro mentre cercava di difendere un amico durante una lite con alcuni ragazzi del posto. Per la sua morte furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado, il 4 luglio 2022 arrivano le condanne: due ergastoli per i fratelli Bianchi, 23 anni a Francesco Belleggia e 21 a Mario Pincarelli. Il 28 marzo 2023 inizia il processo in Corte d'assise d'appello. I nuovi avvocati dei fratelli Bianchi basano il loro ricorso in appello sull'inattendibilità delle testimonianze a carico dei loro clienti .Nella prima udienza del processo di secondo grado a causa del collegio dei giudici "precario" il procedimento viene aggiornato al 27 aprile e le difese annunciano la richiesta di riapertura del processo. approfondimento Omicidio Willy Monteiro, 24 anni in appello ai fratelli Bianchi

Le attenuanti generiche per i fratelli Bianchi Il 28 aprile 2023 il pg della corte d'Appello di Roma chiede che l'ergastolo per i fratelli Bianchi sia confermato e che sia ribadito il quantum della pena anche per gli altri due imputati, accusati di concorso in omicidio: 21 anni per Mario Pincarelli e 23 anni per Francesco Belleggia. Il 12 luglio 2023 i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma riconoscono le attenuanti generiche ai fratelli Bianchi, la cui pena scende dall'ergastolo a 24 anni. Vengono invece confermate le altre condanne: 21 anni a Mario Pincarelli e 23 anni a Francesco Belleggia. approfondimento Omicidio Willy, pena ridotta per i Bianchi: Non cominciarono loro