Omicidio Willy, pena ridotta per i Bianchi: Non cominciarono loro

Condanna a 24 anni di carcere, e non più all'ergastolo- come deciso in primo grado nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte- perché Marco e Gabriele Bianchi non avevano partecipato alla lite iniziale, che era stata invece accesa dagli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Lo spiegano i giudici della Corte d’Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza. Motivi per cui ai due fratelli sono state concesse le attenuanti generiche, quindi la riduzione della pena decisa lo scorso 12 luglio. In quell’occasione la Corte ha confermato invece le condanne a 21 anni per Pincarelli e 23 per Belleggia, come deciso dalla Corte d’Assise di Frosinone.