Genova, confermata in Appello condanna Alberto Scagni: uccise sorella

anni più grande, sotto la sua casa di Quinto, nel levante genovese. La donna era stata raggiunta da una ventina di coltellate. Scagni era presente in aula, per la prima volta dopo il pestaggio avvenuto nel carcere di Sanremo e che lo aveva portato in coma farmacologico. Non ha detto nulla dopo il pronunciamento della sentenza.

Confermata anche in appello la condanna a 24 anni e sei mesi di reclusione per Alberto Scagni, il 42enne che il 1 maggio del 2022 uccise la sorella Alice, di 3

Ha atteso la sorella sotto casa armato di coltello

Alberto Scagni, sette ore prima dell'omicidio, aveva telefonato ai genitori, oggi presenti in aula, minacciando loro, la sorella e il cognato, qualora non avesse

ricevuto i soldi richiesti. Il padre aveva chiamato la Questura, ma le volanti non erano intervenute perché "non c'era un pericolo attuale e concreto". Il 42enne in serata si era piazzato sotto casa di Alice e, quando lei era scesa in strada per portare a passeggio il cane, l'aveva colpita con un coltello che si era portato da casa.