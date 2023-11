Uccise la sorella, Alberto Scagni sequestrato e picchiato in carcere

L'uomo è in carcere per l'omicidio della sorella Alice, il primo maggio 2022. Scagni, che già in passato era stato vittima di pestaggi in cella, ora è in ospedale in condizioni critiche

Condizioni critiche

Alberto Scagni è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale della provincia di Albenga in condizioni critiche. Non è la prima volta che l’uomo è vittima di un pestaggio in carcere. Scagni infatti era già stato picchiato quando si trovava a Genova Marassi e per questo trasferito nella struttura sanremese: in quel caso il detenuto che l'ha picchiato aveva trovato un ritaglio di giornale che riportava la condanna per l'omicidio della sorella. Non è escluso che, come la prima volta, Scagni sia stato massacrato di botte per il reato commesso anche se non si hanno conferme in tal senso. Secondo quanto appreso, nella colluttazione cui ha seguito l'arresto dei due un poliziotto ha riportato la frattura di due costole ed è stato refertato con 21 giorni di prognosi.