Uccise sorella, Scagni lascia ospedale: trasferito in carcere a Torino

Le aggressioni in carcere

Alberto Scagni per il fratricidio è stato condannato a 24 anni e sei mesi. Si tratta del terzo carcere per Scagni: nelle prime due case circondariali - Genova Marassi e Sanremo - il 42enne aveva subito due aggressioni ad opera di compagni di cella. La seconda è stata la più grave: Scagni era stato infatti sequestrato, torturato e picchiato. Finito in coma, è stato ricoverato in ospedale fino alle scorse ore. Nel carcere di Sanremo era stato trasferito dopo una prima aggressione subita a Marassi. Su questo primo episodio, la Procura genovese aveva aperto le scorse settimane un fascicolo per omissione di atti d'ufficio. L'inchiesta è a carico di ignoti e punta a chiarire quanto accaduto, in particolare, se vi siano state omissioni - come la mancata vigilanza - da parte della polizia penitenziaria. Forse Scagni avrebbe dovuto essere spostato ma nessuno se ne occupò e lasciò correre. Nelle settimane successive, il Garante per i diritti dei detenuti Doriano Saracino aveva scritto alla Procura: "Mi sono limitato a segnalare che un detenuto voleva parlare con i magistrati a proposito di quella aggressione".