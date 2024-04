Napoli, pizzo al "Castello delle Cerimonie", indagato fratello boss

Undici misure cautelari in tutto, che hanno permesso di dimezzare il cosiddetto clan del rione Rione Moscarella, una nuova organizzazione criminale di Castellammare. Tra gli esercizi commerciali presi di mira dal nuovo clan, anche il grand hotel “La Sonrisa” di Sant'Antonio Abate, noto come “Il castello delle cerimonie”

Tra gli esercizi commerciali presi di mira dal nuovo clan troviamo anche il grand hotel “La Sonrisa” di Sant'Antonio Abate, noto come “Il castello delle cerimonie”, struttura conosciuta dal pubblico televisivo per le nozze sfarzose. Lo scorso febbraio è stata confiscata in via definitiva e ora spicca nella lunga lista delle vittime del gruppo criminale. Per la prima volta viene contestata l'associazione mafiosa ai presunti affiliati.