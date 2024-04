Sgominato clan che portava droga in Italia dalla Germania, 13 arresti

Cocaina e marjuana partivano dalla Germania e arrivavano in Italia: i corrieri viaggiavano indisturbati per poi smistare la merce direttamente sul territorio nazionale. E’ un clan albanese quello sgominato dagli investigatori di Bologna che, in queste ore, stanno svolgendo un’operazione antidroga su vasta scala. Il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Bologna, coordinata dalla Dda di Bologna, hanno individuato il gruppo specializzato nell’importazione di notevoli quantità di droga dalla Germania e hanno eseguito 13 arresti. Le persone complessivamente indagate sono 22. Sequestrati 26,5 kg di cocaina e 11 kg di marjuana.

L’operazione

Alcuni arresti sono stati operati anche in Albania e Germania con la collaborazione delle rispettive Polizie e cinque persone sono state catturate in flagranza di reato. Le indagini hanno accertato che i corrieri albanesi, per conto dell'organizzazione, smistavano ogni settimana su tutto il territorio nazionale svariati chili di cocaina consegnandoli a numerosi acquirenti, loro connazionali. L'organizzazione albanese inoltre era in grado di rifornirsi di notevoli quantitativi di marjuana. Gli arresti sono stati possibili grazie al monitoraggio delle persone sospette, corrieri che facevano viaggi avanti e indietro tra Italia e Germania. Le indagini sono state effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tirana della Polizia di Stato albanese.