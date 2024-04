Merano, minaccia ex compagna con un colpo d’arma da fuoco: arrestato

Colpito dalla misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto con l'ex compagna, un uomo abitante a Merano ha continuato a perseguitarla arrivando a esplodere un colpo di arma da fuoco nei pressi dell'abitazione della donna per intimidirla e indurla a ritirare la denuncia che aveva presentato contro di lui per maltrattamenti. L'uomo, che sarebbe anche stato visto portare un fucile dal nonno della ragazza allarmato per aver sentito lo sparo, è finito agli arresti domiciliari. Il caso veniva seguito da tempo dagli agenti del commissariato di polizia di Merano, dopo una segnalazione del Centro antiviolenza del Comune.