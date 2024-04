Udine, incendio in una palazzina: 15 persone intossicate dal fumo

Una di loro è in condizioni molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. È stata trovata in stato di incoscienza e faticava a respirare. Le fiamme spente prima che si propagassero ad altri appartamenti del condominio

Un incendio è divampato questa mattina in via Val Saisera a Udine, causando l'intossicazione di 15 persone che hanno inalato il fumo sprigionatosi dalle fiamme. Una, in particolare, è in condizioni molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. È stata trovata in stato di incoscienza e faticava a respirare.