Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 aprile: la rassegna stampa

La tragedia di Suviana trova ancora grande evidenza sulle prime pagine di quasi tutti i i giornali. Dal Corriere della Sera a Repubblica, si parla delle indagini mirate a ricostruire le cause dell'incidente, ma anche degli allarmi inascoltati sui rischi connessi alla centrale. Grande spazio anche al via libera dell'Europarlamento al Patto sui migranti, mentre sugli sportivi si celebra la vigilia del super match di Europa League tra Milan e Roma, in programma stasera a San Siro