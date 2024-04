Incidente al confine con San Marino, pirata strada investe un ciclista

Automobilista rintracciato, il ciclista è grave

L'automobilista è stato rintracciato qualche ora dopo dalla Polizia Civile di San Marino. Era andato a parcheggiare sotto casa, ed era rimasto nell'abitacolo della propria vettura in stato confusionale. Soccorso è stato portato in Ospedale a San Marino per gli accertamenti del caso. Al momento le autorità sammarinesi non hanno preso alcun provvedimento, spetterà a quelle italiane chiedere l'identificazione dell'automobilista e nel caso far scattare la denuncia. L'auto è stata posta sotto sequestro: è una vettura "verosimilmente compatibile" con quella del sinistro. Il ciclista si trova ricoverato in terapia intensiva al Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono severe.