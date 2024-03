Rebellin, respinto il patteggiamento per il camionista che lo investì

Il commento del fratello di Davide Rebellin

La moglie, la madre e i tre fratelli di Rebellin che erano già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione del mezzo pesante attraverso la società Studio3A-Valore, sono stati assistiti dall'avvocato Davide Picco. È stata una bella sorpresa. Non ce lo aspettavamo, temevamo che il collegio, dopo la concessione degli arresti domiciliari all'imputato, acconsentisse anche al patteggiamento”, ha commentato Carlo Rebellin, fratello dell'ex ciclista. “Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che, invece, i giudici hanno deciso di andare avanti e di mandare a processo Rieke. Rinnoviamo tutti i nostri ringraziamenti per il grande lavoro svolto dalla giustizia italiana per Davide, sia alla Procura sia al Tribunale. Non vogliamo vendetta ma giustizia”.