Tre mesi senza scuola sono troppi? Petizione per cambiare calendario

La petizione

Una petizione lanciata su Change.org il 7 settembre 2023, poco prima del rientro a scuola dopo le vacanze estive, e che è ancora in corso. In 7 mesi ha raccolto oltre 33mila e 600 firme. In Italia milioni di studenti e studentesse sono stati lontani dai banchi di scuola per 14 settimane, la pausa estiva più lunga in Europa”, hanno spiegato i promotori dell’iniziativa, secondo i quali questo comporterebbe “perdita di competenze, aumento di disuguaglianze e casi di abbandono scolastico, soprattutto per chi viene da contesti più svantaggiati a livello socioeconomico e culturale, e un aggravio pesante per le famiglie, costrette a districarsi tra cura, lavoro e i costi di campus estivi, con grande difficoltà nel conciliare i tempi di vita e lavoro, che pesa soprattutto sulle madri”.