Le prove invalsi fanno media in pagella? La differenza e valore

Sostenere i test è requisito obbligatorio di ammissione agli esami di Stato, pertanto, per gli studenti alla fine del primo ciclo di istruzione (grado 8) e i maturandi (grado 13), in ogni caso l’esito è ininfluente sulla valutazione finale

Gli studenti si apprestano ad affrontare le prove Invalsi, un appuntamento importante per le classi coinvolte nei vari ordini di scuola (seconda e quinta primaria, terza secondaria di primo grado, seconda e quinta secondaria di secondo grado).Ma che valore hanno gli esiti di queste prove Invalsi e perché si attendono con una certa apprensione? Le prove Invalsi sono un tipo di indagine di cui molti non riescono a comprenderne il valore. Eppure avrebbero come funzione principale quella di permettere alle scuole di rinnovarsi facendo leva sui propri punti di forza, in quanto l’indagine “promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d’Istruzione” (come dichiarato nell’art. 2 dello Statuto relativo alle finalità). La valutazione esterna degli apprendimenti rappresenta una tappa fondamentale dell’anno scolastico al fine di individuare carenze ed eccellenze degli studenti e dei processi di insegnamento e apprendimento.