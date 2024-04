Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 aprile: la rassegna stampa

Tema centrale sono le ultime mosse strategiche che riguardano il conflitto in Medioriente con Israele che "prepara l'assalto a Rafah" e Netanyahu che ha deciso di "ritirare le truppe da Gaza Sud" consentendo a migliaia di palestinesi di poter tornare a Khan Yunis. Per l' Ucraina parla Zelensky: "Senza armi saremo sconfitti". Sul fronte politico interno "giro di vite di Schlein" nel Pd, arriva un "codice etico per i candidati". Per lo sport preziose vittorie di Juventus in campionato e di Berrettini nel tennis