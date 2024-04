Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 3 aprile un terremoto di magnitudo 7.4 ha causato numerose vittime e danni ingenti (FOTO) in un'importante capitale. Negli stessi giorni, in un'altra zona del mondo si è verificato un incendio che ha distrutto un edificio di 16 piani. Gli Stati Uniti, invece, si preparano ad affrontare un'invasione di insetti: attesi migliaia di miliardi di esemplari nelle prossime settimane nelle regioni orientali del Paese, dalla Louisiana al North Carolina e all'Illinois.

Viaggio di stato per il Presidente della Repubblica Mattarella, che durante la settimana che va concludendosi ha fatto visita a due Paesi africani, a conferma di quanto il Continente sia tornato strategico per l’Italia. Proprio mentre una regione italiana ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Mentre negli scorsi giorni 'Inps, con il messaggio n. 812, ha stabilito che il 1° maggio 2024 è il termine ultimo per presentare le richieste per accedere a Quota 96,7.

È scomparso l'uomo più anziano del pianeta, nel frattempo c'è chi si prepara al momento del trapasso, scegliendo di riposare in eterno vicino al suo idolo, come ha fatto un industriale tecnologico di Beverly Hills che ha speso un'ingente somma di denaro per acquistare il loculo di fianco a quello di Marilyn Monroe.

Infine, una curiosità: secondo un recente studio, entro il 2531 gli abitatnti di uno stato extraeuropeo avranno tutti lo stesso cognome: “Sato”.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di Sky TG24