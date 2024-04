Traffico di droga, 20 arresti e perquisizioni in Liguria e Calabria

I carabinieri del Ros, con il supporto dei militari della territoriale, hanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal Gip di Genova, nei confronti di 20 indagati con l'accusa di detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e armi, anche da guerra. Nell'ambito delle indagini sono attualmente in corso diverse perquisizioni e sequestri in Liguria e Calabria. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'attività, coordinata dal sostituto procuratore Marco Zocco della Dda, è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol.

Droga, armi ed estorsioni: 13 arresti in Lazio e Sicilia

Parallelamente a quanto succede in Liguria e Calabria e nell'ambito di un'altra indagine, è stato individuato anche un traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall'uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni tra Lazio e Sicilia. In particolare, sono queste le accuse nei confronti di 13 persone che sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della procura distrettuale antimafia capitolina. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Latina e Catania. In totale sono circa 80 i militari dell'arma impegnati nell'operazione, che è in corso nelle città di Fondi (Latina) e Caltagirone (Catania).