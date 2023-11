Novara, drogano e violentano tre 14enni: arrestati

Due ragazzi di origine algerina avrebbero attirato in una abitazione occupata abusivamente le giovani e le avrebbero costrette a consumare stupefacenti per poi compiere nei confronti di due di loro atti di violenza sessuale

Adescano tre minorenni, offrono loro sostanze stupefacenti e poi abusano di due di loro. È accaduto a Novara, dove due giovani di origine algerina avrebbero attirato in una abitazione occupata abusivamente tre ragazze 14enni, le avrebbero costrette a consumare stupefacenti per poi compiere nei confronti di due di loro atti di violenza sessuale. Le tre ragazze, tutte residenti a Novara, si erano allontanate da una comunità del milanese dove si trovavano, per tornare in città. Qui hanno incontrato i due cittadini algerini che, a quanto si è appreso, avrebbero già conosciuto in precedenza. I due, dopo averle condotte in un'abitazione occupata abusivamente, e dopo avere stordito le ragazze facendo fumare loro dell'hashish, hanno abusato di due di loro.