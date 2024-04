Nuoro, crolla il solaio di una casa diroccata: morti due ragazzi

Cronaca

Incidente alla periferia della città, nell' area dell'ex Panificio militare, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento di 20 metri che reggeva un solaio si sarebbe spezzata colpendo in pieno alcuni operai. Otto le persone coinvolte: 3 morti, 2 risultano ancora dispersi sotto le macerie. Tre sono stati estratti vivi e sono in ospedale