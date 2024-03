Prestigioso zaffiro blu del Kashmir venduto a 370mila euro

Spettacolo

GUANTI LUNGHI – I guanti lunghi sopra al gomito sono ufficialmente tornati per restare, lo dicono le passerelle e lo confermano gli Oscar 2024 che li hanno visti accessori chiave di parecchi look da red carpet. Ecco come li hanno abbinati star come Kelly Rowland, Hunter Schafer e Diane Kruger, ospiti del party di Vanity Fair che si è svolto a Beverly Hills dopo la cerimonia di consegna dei premi. Di velluto, in organza, decorati coi fiocchi. Per un look da diva vanno bene tutti