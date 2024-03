Agrigento, incendio nell'ospedale di Ribera: morto un paziente

I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere in una delle stanze del reparto di Medicina dell'ospedale di Ribera, dove in serata è divampato un incendio. Si tratta di un paziente romeno rimasto intrappolato. Il comando provinciale dei pompieri di Agrigento ha inviato anche un mezzo che farà da unità di crisi locale

Rogo divampato nel reparto di Medicina

L'allarme è stato raccolto dalla sala operativa del numero unico d'emergenza. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio è divampato nel reparto di Medicina dell'ospedale di Ribera e le fiamme si sarebbero propagate in una stanza di degenza al primo piano. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per le operazioni di spegnimento. Al momento non sono note le cause dell'incendio.