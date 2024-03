Generazione anZia, Giulia: "Sui social per fare divulgazione"

Giulia ha avuto un rapporto difficile con il suo corpo già da bambina. A 9 anni deve mettere il busto e questo condiziona la percezione di sé. Per dieci anni, 23 ore al giorno. “All’inizio non mi pesava dover essere così diligente ma è stato limitante in una misura che io all’inizio non ho colto. Questo ha implicato diversi problemi con il mio corpo”, racconta. Oggi Giulia ha 23 anni, studia filosofia e pianoforte. Da adolescente ha sofferto di anoressia.



Il progetto Peso Positivo

Giulia mascherava molto, saltava tanti pasti ma aveva episodi di abbuffate e rimesse. Nascondeva il suo corpo dietro maglioni larghi e sempre con il corsetto ad accompagnarla. È sua mamma nell’estate dei suoi 14 anni che si accorge che qualcosa non va. E inizia il percorso di cura, un percorso difficile perché non era semplice vedere il problema. Lei si guardava allo specchio e vedeva il suo corpo come qualcosa da correggere. Oggi gestisce il profilo Instagram “Peso positivo” insieme a Beatrice, sua compagna di stanza durante il ricovero.

“Per me l’ansia è sempre stata una compagna, sinonimo di una attivazione, motore incessante che mi chiedeva di essere di più. Solo di recente mi sono resa conto di quanto può essere un ricatto”, racconta Giulia.