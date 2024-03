Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 marzo: la rassegna stampa

Tanti i temi affrontati dai quotidiani in edicola: le aperture sono tutte dedicate alla reazione di Putin dopo la strage dell'Isis a Mosca e all'innalzamento del livello di allerta in Europa e in Italia, ma c'è spazio anche a quanto accaduto a Bari (con le polemiche per le parole di Emiliano) e al caso Santanchè e le indagini su Villa Alberoni