Allenatore "pulcini" sostituisce il figlio in campo, padre lo insulta

E’ accaduto durante una partita di calcio nel Ravennate, sotto gli occhi degli altri piccoli calciatori. Il tecnico è finito in ospedale, ha intenzione di sporgere denuncia. “E’ un episodio troppo grave” dichiara alla stampa locale ascolta articolo

Non ha gradito la sostituzione di suo figlio, undicenne giocatore di calcio della categoria Pulcini e così è entrato in campo insieme alla moglie per insultare l'allenatore e un suo collaboratore. Ma non gli è bastato. Dalle offese è passato alla violenza fisica. L’uomo ha dato al tecnico una testata e lo ha preso a calci. Il tecnico, caduto a terra per il colpo subito, è stato portato in ospedale. L'episodio è accaduto al campo sportivo di Mezzano, frazione di Ravenna, durante una partita tra la squadra locale dei Pulcini e il Cervia. Il tutto sotto gli occhi esterrefatti degli altri piccoli calciatori rimasti sconvolti.

La vicenda All’ultimo minuto del primo tempo il mister del Mezzano, Mattia Gallamini di 22 anni, alla sua prima esperienza in panchina, ha sostituito uno dei suoi ragazzi, per un problema ad una scarpa che gli si sfilava. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i genitori del giovane calciatore. Il padre ha raggiunto la panchina rivolgendo parole offensive a un collaboratore, mentre la madre avrebbe parlato col tecnico. "A quel punto il marito è tornato verso di me e mi ha colpito con una testata. Io sono caduto per terra e il padre, prima di essere bloccato, ha cercato di colpirmi con dei calci" ha raccontato il tecnico alla stampa locale. Andato al Pronto Soccorso, l'allenatore del Mezzano non ha escluso l'intenzione di sporgere denuncia contro il genitore.

L’allenatore: è un episodio troppo grave “E' un episodio troppo grave” ha dichiarato il tecnico ai quotidiani locali. “Penso di avere un dito rotto e ovviamente sono in uno stato di agitazione credo comprensibile". Gallamini ha raccontato che “come società conoscevamo già questi genitori perché sono diciamo “molto presenti”, nel senso che sono soliti presenziare non solo alle partite, ma anche agli allenamenti. Con gli altri figli si erano già lamentati perché a loro dire erano stati utilizzati poco”. Poi ha continuato spiegando che “nei pulcini esistono i cambi volanti. E così l’ho sostituito con l’intenzione di rimetterlo nel secondo tempo dopo aver risolto il problema. Solo che a quel punto il padre è venuto verso la panchina visibilmente contrariato per la sostituzione”. La dirigenza del Mezzano, sempre a quanto riferito dall'allenatore avrebbe ipotizzato una sospensione a tempo indeterminato dei figli della coppia per motivi di opportunità.

